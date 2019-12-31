涉上水廣場擾亂秩序及襲警被控　7男1女被告押後訊

上周六(28日)有市民到上水廣場參加「和你shop」活動，期間有人涉將螺絲和宣傳單張放入店舖，並對客人叫囂，最終發生警民衝突，事件中再有8名年輕男女被起訴，他們分別被控在公眾地方作擾亂秩序的行為、襲警和管有攻擊性武器共3罪，案件今(31日)在粉嶺法院提訊，毋須答辯，續准保釋至4月14日再訊，以待控方繼續調查。

案中7男1女被告依次為冼嘉希(學生，18歲)、鄭子遜(學生，18歲)、16歲姓陳男生、14歲男生、持雙程證來港的何鎮宇(內地大學生，20歲)、鄭家樑(無業，24歲)、馮文達(廚師，27歲)和14歲女生。

控罪指首5名被告於本月28日，在上水廣場4樓在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。第6和第7被告則被控在同日同地，襲擊警員X和Y；女被告則被控管有一個30厘米長的鐵錘。

控方透露案情指，冼等5人案發時將螺絲和宣傳單張放入一間商店，並對店內客人叫囂，警員隨後到場，各人四散，追捕期間第6被告拳打警員X左眼位置和摑Y的頭，第7被告則拳擊X的頭一下。此外，警員在女被告身上搜獲鐵錘，另在首被告的物品內發現雷射筆和噴漆。

控方申請押後，以待化驗涉案物品和翻看閉路電視，期間不反對各被告擔保， 但要求各人遵守宵禁令，以及不可與十個人以集結方式進入上水廣場。辯方則指今日是除夕，希望法庭豁免各被告今晚毋須遵守宵禁令。

裁判官拒絕辯方申請，又指控方有關進入上水廣場的條件難以執行，故下令其中7名被告需禁足上水廣場，第6被告因需到上水廣場看醫生而獲豁免。