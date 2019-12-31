政Whats噏：鄺葆賢重視文宣　多過形象設計

選舉工程，唔單止要親自落區拉票，同時好着重打文宣戰。正如喺九龍城區議會黃埔西選區成功連任嘅鄺葆賢，佢嘅選舉總開支約4.6萬元，就分別畀咗1200元同6000元搵人做形象同文宣設計，花費喺設計文宣仲多過搞形象，可想而知文宣係搶票嘅重要元素。

鄺葆賢無請人做選舉代理人同選舉助理，使得最多錢係選舉廣告，大約花費2.7萬元，其中4200元係小巴車身廣告，選舉捐贈有1.2萬元，全部現金，佢呢次選舉要私人貼3.4萬元。

至於建制派喺中西區區議會唯一當選人、喺山頂選區連任嘅楊哲安，喺今次選舉使咗大約5萬元，用咗近1.2萬元請咗2個人做選舉助理同拉票人，使得最多嘅都係選舉廣告，近2.3萬元，選舉捐贈有2項，由義工義載運物資油費，大約91元，仲有佢嘅所屬政黨自由黨約4.7萬元現金捐贈，呢次選舉佢只係需要貼3000元。

挑戰楊哲安失敗嘅日裔金融界人士賣間囯信(Thomas Uruma)就花費約5.5萬元，使得最多同樣係選舉廣告，大約2.6萬元，選舉捐贈有4.5萬元，包括5筆共4.4萬元嘅現金捐贈，淨低嘅1000蚊相片折扣、選舉活動等，另外仲有大約1000蚊係食環署移除宣傳品嘅費用，扣除所有捐贈，佢呢次選舉要畀1萬元。