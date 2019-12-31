香港除夕倒數大抽獎　400萬港元獎品大放送

今年大除夕，旅發局搞搞新意思，首次舉行「香港除夕倒數」大抽獎，讓香港市民有機會贏取總值逾400萬港元獎品。大家可趁2019年結束前，做個幸運兒！

簡單登記 即有機會贏取國泰航空來回香港及任何航點之經濟客位機票4張

全港市民及在港旅客可於今晚（12月31日）6時至11時半，於香港任何一個地方，登入「香港除夕倒數大抽獎」網頁，並填寫個人資料，即可參加大抽獎。當中港人可用身份證號碼作身份確認，遊客則可填寫護照號碼。但需留意的是，系統只限香港IP位址登入。

大抽獎分兩個部分，首先可以參加「即玩即贏抽獎遊戲」，幸運兒可獲得港幣100元超市現金券，名額2萬個，可無限次參與，直到中獎為止。另一部分是壓軸大抽獎，壓軸大獎為國泰航空來回香港及任何航點之經濟艙機票4張，名額10個。每名幸運兒可得的4張機票，其中2張是供幸運兒及一名親友使用的來回機票，另2張則供他們邀請親友，由目的地到香港旅遊的來回機票。

即晚公布大獎得主 開心過年

二獎為蘋果iPhone 11 Pro Max 256GB一部，名額30個。其他獎品包括香港迪士尼樂園及海洋公園入場門票及酒店住宿一晚連早餐套票（2人行）各150套；酒店住宿一晚連早餐套票（2人）100份及酒店水療按摩服務 (2人)100份。

各位想知道自己能否成為壓軸大獎幸運兒，除夕晚就要收看於ViuTV 99台播放的「香港除夕倒數」特備節目，當中會公布「香港除夕倒數」大抽獎的壓軸大獎得主，而其他獎品的抽獎結果將於1月1日凌晨2時後在活動網站內公布。

ViuTV 99台的「香港除夕倒數」特備節目於今晚11時半開始，除了藝人表演外，於11時59分將全程直播維港倒數活動，香港會議展覽中心外牆變身為大型倒數時計，踏入元旦，全長約10分鐘的加強版「幻彩詠香江」上演，到時港島區多棟大廈樓頂會放煙火，迎接新一年。

「香港除夕倒數大抽獎」

日期：2019年12月31日

登記時間：晚上6時至11時半

即玩即贏抽獎遊戲（名額2萬個）：有機會即時贏取港幣100元超市現金券壓軸大抽獎，兩項抽獎總值逾港幣400萬港元。只需提供簡單個人資料，即可登記參加。

須受條款及細則約束。推廣生意的競賽牌照號碼：53010-11