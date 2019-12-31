修例風波：理大要求回校教職員簽承擔風險信

理大校園被佔領期間曾遭汽油彈及催淚彈襲擊。

理工大學曾發生示威者與警方互擲汽油彈及催淚彈的嚴重衝突，理大日前公布首輪校園環境評估檢測結果，初步顯示污染物含量低於安全水平，空氣樣本檢測結果下月才公布。有教職員擔心回校對健康有影響，校方近日向教職員發信，要求選擇回校的教職員須做好預防措施，並透過電郵確認理解校方的安排。理大教職員協會主席朱偉志指若有選擇，部門主管不應強制教職員上班，工會已向校方反映關注。

朱指，理解校方欲採取平衡的措施讓教職員回校，因有部分人認為校園安全，欲返回辦公室取文件或繼續科研工作，但亦有人擔心校園環境不安全，例如懷孕或餵哺母乳的教職員，所以校方應容許各人自行選擇是否回校。

他認為有關確認信雖然並非免責條款，但若校園環境安全，校方根本不用向教職員發信，校方現要求教職員簽署確認信，反而會令人對校園環境的安全存疑。

理大回應指經內部評估和檢測後，校方認為部分大樓及實驗室已達到安全標準，可以重開，校園的運作尚未全面恢復，校方希望有意進入校園的員工明白部分校園範圍仍在修復中；他們回校時所簽署一份理解信(Letter of Understanding)，主要是表示他們了解校園目前的狀況及可能存在的風險，有關信件不涉及責任事宜。

理大指，有關安排在本月校園開放首批大樓時已經實行，主要是提醒同事進校園時留心仍有很多修復工程進行中，同事簽署是確認他們理解校園內目前的相關情況。