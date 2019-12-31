資料庫：沙士、中東沙士及武漢懷疑沙士比較

湖北武漢爆病毒性肺炎，疫情傳出之初一度懷疑是嚴重急性呼吸系統綜合症(俗稱「沙士」)，令不少人憶起2003年2月香港爆發的沙士疫情。當年疫症由一種前所未見的冠狀病毒引起，全球有紀錄感染個案超過8000宗，香港更有299人因此不幸喪命，1755人受感染，全城陷入恐慌。

沙士●中東沙士●武漢懷疑沙士比較：

首次發現年份

2003年●2012年●2019年尾發現病例，疫症結果仍待化驗確定

病原體

SARS冠狀病毒●MERS冠狀病毒●專家指屬病毒性肺炎，袁國勇估計涉全新冠狀病毒、全新流感等

病徵

初時發高燒、發冷、顫抖、肌肉痛，數日後可能咳嗽、呼吸困難等下呼吸道感染症狀，10%可能迅速惡化至呼吸衰竭●發燒、咳嗽、呼吸急促、腸瀉、嘔吐等腸胃症狀，出現肺炎或腎衰竭嚴重併發症，35%個案死亡●發燒、急性呼吸窘迫、早期白細胞總數降低等

傳播途徑

呼吸道飛沫傳播●未完全確定，可透過接觸動物尤其駱駝、環境或確診患者而受感染●未確定人傳人，專家指可能透過呼吸道或觸摸病毒後接觸口鼻等傳播

潛伏期

約10天●2至14天●未知

治理方法

未有針對治療方法，主要為支援性治療●未有針對治療方法，主要為支援性治療●未知

●預防方法●保持良好個人及環境衞生，戴口罩及洗手等●基本與沙士相同，避免接動物●未知

資料來源：衞生防護中心及袁國勇教授