用干擾器開門犯案　內地漢涉爆竊17商廈單位被捕

一名內地賊人疑扮斯文，過去一年多次喬裝成在辦公室工作的男子，涉嫌以干擾器多次爆竊港島區的商廈單位，至昨晚(30日)在銅鑼灣再度落手時，被港島總區刑事部人員拘捕，警方相信他與港島17個商廈單位被爆竊有關，共檢獲總值50萬元財物，包括現金、信用卡、手錶、電腦及珠寶等。

警方發現港島總區自去年12月至本月，先後發生多宗商廈爆竊案，有人涉嫌由內地來港後，喬裝成在辦公室工作的男子，於假日前的工作日及放工時間進入商廈。由於他打扮斯文、有時會戴眼鏡，令人難以察覺他是賊人，待大部分人放工離開後，利用干擾器干擾辦公室的密碼鎖，於2秒間進入辦公室進行爆竊，由於沒有對門鎖造成破壞，故保安員巡經也未必知道。

賊人犯案的日子通常是假期前，故直至職員放假後返回辦公室才發現被爆竊。另外，有人通常來港1至2日犯案「密食當三番」，之後便匆匆返回內地，其行蹤飄忽，每次來港均會「洗牌」乘搭多種交通工具，以逃避警方調查。每次只會攜帶士巴拿、百合匙等小巧爆竊工具，同樣令人難以察覺。

港島總區刑事部經過兩個月調查，翻查大量閉路電視片段終鎖定一名42歲疑犯，趁對方昨晚在銅鑼灣禮頓道一商業大廈一個單位「落手」後將他拘捕，並在其身上檢獲不屬於他的財物，相信共涉及之前16個涉案單位的爆竊案。據了解，疑犯姓涂，來自海南省，昨日持雙程證來港。

雖然警方過去半年使用大量警力應對示威活動，人手大受壓力，但警方會盡力打擊罪案。年近歲晚，警方提醒市民要加強保安，如大廈進行維修及設有棚架，要多加留神，例如安裝窗花及鎖好門窗。