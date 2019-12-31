專家指武漢疫症嚴重　程度堪比2003年沙士

內地湖北武漢市爆發懷疑沙士疫情，香港感染及傳染病專科醫生曾德賢形容，27名內地患者中，有7人出現病情危重，比率26%，是十分嚴重的情況，直言香港2003年沙士爆發時，約有20至25%患者需要接受深切治療，武漢爆發肺炎情況有如當年沙士般嚴重，需要緊密監察。

曾指，冠狀病毒有多種，2003年沙士及2012年中東沙士是不同類型的冠狀病毒引致，今次武漢嚴重肺炎爆發可能是新型冠狀病毒，或其他肺炎病毒，病毒變異由街市的野味傳至人身上，但目前未有化驗結果前所掌握資料太少，不宜太早下判斷。

他續指，2003年香港有1755人受沙士感染，奪去299人性命，死亡率17%，而全球的死亡率近10%，香港死亡率較高是由於感染控制未到位，隔離病床少，而近年公立醫院隔離措施已有改善，10多間急症室醫院的隔離病床增至1500張，已應付多次傳染病大爆發，雖然現在流感高峰期將至，公立醫院病床已很爆滿，醫護工作壓力大，但病人如由武漢來港、出現發燒及呼吸道病徵及有流行病學連繫，會盡量安排將他隔離，進行檢測無事才放行，亦相信公立醫院有足夠能力應付今次疫症。