修例風波：醫局工會申醫院擺街站　稱遭局方阻撓招會員

新籌組的工會「醫管局員工陣線」不滿近日向醫管局申請在3間醫院內擺街站，招募會員時受局方阻撓，籌委羅卓堯批評醫管局總部當初只需據各間醫院內部指引申請，惟瑪嘉烈醫院上月24日批核後，翌日院方又指申請需待總部審批，並指早前只是原則性批核，前後說法不一，認為醫管局內部行政混亂及互相推卸責任。

羅指出，工會已有1250名會員，上月23日申請在伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院及東區尤德夫人那打素醫院擺街站，同月30日醫管局電郵要求工會回答，宣傳單張所提到的「聯繫同業發起工業行動」，有關工業行動當中有甚麼計劃、會否影響醫院運作及病人等，才可繼續街站的申請程序。工會認為醫管局審查工會的言論自由，打壓工會及拖延街站申請及意圖阻撓招募會員。

醫院管理局指歡迎員工就其專業發展、工作環境及福利事宜等問題表達意見，並且尊重員工按法例組織工會的權利，有關醫院及醫管局先後向申請人了解宣傳活動的詳細情況，包括其宗旨及宣傳的活動會否對醫院運作及病人安全構成影響等資料，以考慮有關申請。醫管局及公立醫院一向有既定程序處理在醫院範圍舉行活動的申請，目前仍在等候有關活動的籌備人士回覆。