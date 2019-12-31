最後機會！香港除夕倒數大抽獎　贏取豐富禮品過肥年

迎接2020，重頭節目當然是旅發局首辦的「2020香港除夕倒數」大抽獎，獎品總值逾400萬港元。大家盡快把握最後機會登記，可隨時贏取國泰航空來回香港及任何航點機票！

逾400萬港元獎品 豐富獎品過肥年

全港市民及在港旅客可於今晚（12月31日）晚上6時至11時半，於香港任何一個地方，登入「香港除夕倒數」大抽獎網站內填寫個人資料。當中港人以身份證號碼作身份確認，遊客則填寫護照號碼，系統只限香港IP位址登入。

大抽獎分兩個部分，首先可以參加簡單抽獎遊戲，幸運兒可獲得港幣100元超市現金券，名額2萬個，可無限次參與，直到中獎為止。

馬上登記 贏取國泰航空來回香港及任何航點機票

另一部分，是壓軸大抽獎，壓軸大獎為國泰航空來回香港及任何航點的經濟艙機票4張，名額10個。每名幸運兒可得4張機票，其中2張是供幸運兒及一名親友使用的來回機票，另兩張則供他們邀請親友，由目的地到香港旅遊的來回機票。二獎為蘋果iPhone 11 Pro Max 256GB一部，名額30個。其他獎品，包括香港迪士尼樂園或海洋公園入場門票及酒店住宿一晚連早餐套票（2人行）各150套；酒店住宿一晚連早餐套票（2人）100份及酒店水療按摩服務 (2人)100份。

「香港除夕倒數大抽獎」的頭獎得主會於ViuTV 99台播放「香港除夕倒數」特備節目當中即場揭曉，而其他獎品的抽獎結果將於1月1日凌晨2時後在「香港除夕倒數大抽獎」網頁內公布。

ViuTV 99台的「香港除夕倒數」特備節目於今晚11時半開始，除了藝人表演外，於11時59分將全程直播維港倒數活動，香港會議展覽中心外牆變身為大型倒數時計，踏入元旦，全長約10分鐘的加強版「幻彩詠香江」上演，到時港島區多棟大廈樓頂會施放煙火，迎接新一年。

香港除夕倒數大抽獎抽獎辦法簡易，有關詳情如下：

日期： 12月31日

時間： 晚上6時至11時半

玩法： 抽獎分兩部分，獎品超過2萬份，總值逾港幣400萬港元

須受條款及細則約束。推廣生意的競賽牌照號碼：53010-11