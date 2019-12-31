政Whats噏：元旦遊行前　漢奸黎又密會李漢奸攪局

反修例風波持續，就算今晚係除夕，多區仍有示威衝突。依家社會動盪，亂局未平，被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)繼續頻頻攪局，喺除夕夜都同被內地官媒批評為「叛國禍港四人幫」嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘(李漢奸)喺其寓所密會。民陣聽日發起元旦反修例遊行，唔通佢哋又諗計攪局？

話說喺傍晚6時20分左右，李漢奸揸車抵埗，同車嘅仲有佢太太。到咗大約7時15分，漢奸黎嘅親友分別坐的士同漢奸黎嘅七人車抵達，前後約有十多人入咗黎寓所密會。約3至4小時後，即晚上約10時，包括李漢奸夫婦等各自離開。

漢奸黎同李漢奸今個月頻頻密會，上次係喺平安夜，當晚仲有白鴿黨前主席楊森夫婦、漢奸黎嘅親友同埋多名外籍人士，眾人喺黎宅逗留約4小時後離開。再講，漢奸黎同李漢奸亦喺本月12日同13日一連兩日喺黎宅攪局，12日嗰場係李漢奸同多名外籍人士，而13日嗰晚就同埋因違法佔領行動案而被判囚八個月但緩刑兩年嘅白鴿黨前主席李永達，以及將漢奸黎部分捐款「袋住先」九個月嘅工黨立法會前議員李卓人等。

漢奸黎同李漢奸上次喺平安夜會面，當晚多區亦發生示威衝突，今晚亦唔例外，咁啱聽日仲係民陣發起元旦遊行，唔知又密斟咗啲乜嘢？唔通又想諗計搞破壞？