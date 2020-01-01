修例風波：警隊一哥鄧炳強到尖沙咀及旺角督師打氣

【00:50】警隊一哥鄧炳強離開尖沙咀後，再前往旺角彌敦道一帶，在大批防暴警員保護下慰問前線警員，並替他們打氣，同時聽取指揮官匯報現場最新情況。

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繼上月24日平安夜，警務處處長鄧炳強昨日(12月31日)晚上再到尖沙咀，除親自督師，亦慰問前線警員。昨晚11時50分，鄧在油尖警區指揮官何潤勝陪同下，抵達尖東麼地道及科學館道，期間到街上視察，並與多名防暴警員握手，為他們打氣。

鄧炳強日前在警隊facebook表示，對本港過去半年發生的黑暴表示非常感嘆，指暴徒如黑社會，又經常發放假新聞煽動社會對警方的仇恨及誤解，並強調︰「暴徒嘅行為係唔會得到社會嘅支持。」

鄧續指，煽動暴力的人都希望削弱警方的執法能力，他們發放假新聞煽動社會對警方的仇恨及誤解，分化警方及市民，甚至分化警隊內部，市民過去半年對暴力已感厭倦，鄧直言：「使用暴力嘅人，我想話畀你哋聽，係唔會得到社會嘅支持……我哋唔係孤獨者，香港仲有好多市民支持我哋。」他又強調，警方會盡一切方法拘捕違法者，他亦向前線同事衷心感激，希望市民不要再縱容及包庇暴力。