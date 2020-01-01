新一屆區議會今開鑼　泛民圖推翻舊規矩舊項目

新一屆區議會任期於今日元旦展開，民主派於區選贏得逾三百八十席，總數佔八成半議席，並獲得離島區以外全港十七區區議會的主導權。各區區議會會議首項議程均為選出正、副主席，近日已傳出多區民主派在協調正、副主席人選上爆爭拗，但預料各區會在正式開會前訂好人選。此外，民主派入主區議會後均各出奇謀，不少區份計劃成立委員會監察警方執法問題，個別區議會更有意推翻舊有規矩及由前區議會通過、被指「小白象」的具爭議工程。

各區區議會將陸續舉行首次會議，中西區和西貢區將於明天(2日)開會，荃灣則最遲，將於本月十三日才召開會議，另外有十二個區訂於本月七日開會，各區議會首次會議均會選舉正、副主席。據了解，大部分區議會主要以資歷作為主席人選的條件，並已成功協商人選，包括在八十年代已擔任區議員、曾為民主黨成員的公民黨陳琬琛及黎志強，將分別擔任荃灣區議會主席及東區區議會主席。當中部分區會將引入輪換機制，例如在南區，民主黨羅健熙和司馬文將於首兩年任期分別出任正、副主席，其後兩年任期的人選再作決定。

不過，並非每個區的民主派都能順利協調，有個別選區到了上月底才有初步共識，亦有區出現協議好的人選被受爭議。其中在北區取得七席的素人議員，日前與區內第二多議席、取得五席的民主黨取得初步共識，主席之位會由素人羅庭德「做足四年」。而在九龍城區，原本協調好由民主黨蕭亮聲出任主席，但最近傳出有其他民主派不滿其僅有副學士學歷，屬意由律師出身的黃國桐出任。

隨着反修例示威持續逾半年仍未平息，多區都有民主派計劃在區議會中跟進相關事件，例如東區、荃灣、北區和西貢皆計劃成立委員會監察警方執法問題，猶如「地區監警會」跟進警方執法和施放催淚彈事宜，有個別地區就希望跟進近期治安轉差問題等，亦有議員希望指揮官出席會議接受質詢。

此外，上屆政府在二○一三年向全港十八區區議會各撥款一億元推行「社區重點項目計劃」，七年過去、踏入第三個區議會任期，仍有多個項目尚未完成，包括被民主派形容為「小白象」、具爭議的觀塘海濱音樂噴泉及灣仔摩頓臺活動中心工程項目，兩區的民主派議員正計劃推翻有關項目，或更改工程內容。至於過去建制派主導期間訂下的區議會規則或一些舊有常規等安排，包括授權票及區議會轄下的增選委員制度，有民主派議員亦計劃動議推翻。

新一屆區議會議員酬金為三萬三千九百五十元；至於擔任主席或副主席，每月可分別額外領取百分之百及百分之五十的特別津貼，即主席酬金為六萬七千九百元，副主席酬金則為五萬零九百二十五元，而區議員完成任期後將會獲得酬金總數百分之十五的任滿酬金。消息指，大部分區議會的民主派已有共識，把正、副主席多收的酬金撥捐予抗爭行動。