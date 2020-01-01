運署研引自動泊車系統　換新咪錶嚴打泊霸王車

香港寸金尺土，泊車也要向高空發展。運輸署正研究引入兩款自動泊車系統，分別在荃灣及深水埗採用設有升降系統的拼圖式及圓筒式停車場，初步估計可提供近四百七十個停車位，最快可在二〇二一年啟用。在荃灣海盛路設立的拼圖式停車場，一組設有三層泊車空間，共可泊十三部車，停車場會以升降機形式運送停泊車輛，單計該停車場料可提供約二百七十個車位，署方計劃屆時採開放競投方式，短期租約五年。

至於在深水埗欽州街西設圓筒式自動停車場，運輸署高級工程師楊樂祺介紹，汽車可駛至頂層，升降系統就會將之運送到下方的多層停車場，預計可提供二百個車位。上述自動泊車系統，將在運輸署即日起分階段舉行的展覽「香港『易』出行」中展出模型，讓市民了解多個便利市民的交通相關設施，包括自動泊車系統、新一代路旁收費咪錶及不停車繳費系統。展覽今起至一月三日先在樂富廣場展出，其後會陸續在灣仔入境大樓、數碼港、海怡廣場展出至二月十日止。

另外，署方亦計劃在泊車流量高的地區率先更換新的路旁咪錶，該署總運輸主任王伯健表示，署方計劃在今年上半年開始分期更換現時九千七百個八達通咪錶，而新咪錶設有包括八達通、信用卡及二維碼等十一種方式繳費。王又指，咪錶的後方設有感應器，可偵測車位是否空置，一旦有停車不繳費的情況，亦可在中央系統得知，資料會交給警方參考。新咪錶將來可配合手機App遙距繳費；他重申，感應器不設攝錄功能。

為了加快隧道繳費，署方亦計劃在隧道推行不停車繳費系統，隧道收費系統會讀取貼在車輛的繳費易車貼，或以自動車牌識別技術，識別車牌上的車輛登記號碼，從而逐步取代現有的人手收費，及現時的自動繳費系統。高級工程師方崇傑指，由於要修改現有法例，故未有推出的時間表。