東方日報A1：除夕滿黑暴　打砸當倒數　2020何日太平

反修例風波跨年仍未息，踏入二○二○年旺角即現催淚煙！原本周圍慶祝的除夕晚上變成四處示威，新年倒數亦淪為政治口號，節日歡樂氣氛蕩然無存。適逢太子站八三一事件四個月，示威者在太子站外聚集，有人拆聖誕燈飾堵路，警方速龍小隊到場驅散，並首度出動剷泥車極速清除路障。不過，蒙面黑衣人至晚上十時半作出「還擊」，疑向荃灣警署旁的警察專用停車場瘋狂投擲汽油彈，至少四部私家車起火燃燒。面對無日無之亂象，難怪不少港人的新年願望均變成「行政長官林鄭月娥和律政司司長鄭若驊問責落台」，甚至換走整個政府班子，圖換回昔日的歡樂和平。

數十名市民趁昨日是八三一港鐵太子站事件四個月，晚上在太子站B1出口外聚集，有人在出口外插上白色鮮花及上香。防暴警察在旺角警署內以揚聲器廣播，警告在場人士切勿上香及留下火種，否則有機會被檢控，聚集的人隨即向警署方向指罵。

至晚上約七時十五分，一批防暴警察抵達太子站B1出口外，將市民插上的鮮花及香燭全部拆除，並放入垃圾袋，引起在場聚集人士不滿，有人上前理論，防暴警察發射胡椒噴霧驅散，多人中椒要洗眼，期間制服多人，有人被帶入警署。防暴警察撤退後，市民又叫口號，亦有人揮舞港英旗和美國旗，又有人叫「香港獨立，唯一出路」口號。

近九時，警察在旺角警署舉藍旗，警告警署外人士正非法集會，要求他們散去。但示威者未有理會，多名黑衣人在彌敦道排出傘陣，堵塞馬路，又有人拆除路邊聖誕裝飾，放在彌敦道堵路。警方速龍小隊驅散，有人被制服，又有剷泥車迅速清理路障。至晚上十時許，一架水炮車及兩架裝甲車駛經亞皆老街，不久向示威者射水驅散，多人被水射中不適，水炮車其後向油麻地推進。警務處處長鄧炳強接近凌晨到尖沙咀慰問前線警員。

市區永無寧日，新界也不平靜。港鐵表示，晚上約九時三十分，有人在輕鐵友愛站附近投擲汽油彈，影響到輕鐵路軌範圍，多條輕鐵路線服務受阻。輕鐵人員確定鐵路設施安全運作後，陸續恢復輕鐵服務，事件中無乘客或職員報稱受傷。

而多區都有人鏈活動，荃灣人鏈去到大窩口港鐵站，人數大約五百人，期間默哀一分鐘。大埔約有三百人，由港鐵站去到大埔綜合大樓對出。銅鑼灣人鏈有人亮起手機燈，有人舉起「光復香港，時代革命」旗幟。旺角人鏈去到太子道西，叫口號「一月一維園見」。

新年願望方面，市民普遍希望新一年香港變好，回復平靜。他們又認為，政府過去一年表現一塌糊塗，希望政府可以聽民意，警察停止暴力，如果行政長官林鄭月娥和律政司司長鄭若驊問責落台便最好，甚至是換走整個政府班子。

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