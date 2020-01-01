綠色先鋒：鹽田絕美　感受人與自然融合

香港是人煙稠密的城市，卻同時包含簡樸寧謐的自然之美，以及獨特的人文歷史。毗鄰滘西洲的鹽田梓，為西貢海一島嶼。島上的鹽田梓村，昔日全盛時期廣有6畂鹽田。「鹽場可以呈現到生態環境嘅可貴！」40年代在小島出生成長的陳子良，一直參與當地復修，他表示，鹽田梓可以曬出非常罕見的立體四方鹽，全賴獨特的天然環境，「有適當嘅風、陽光同海水先可以造就到。」

村民於80年代將鹽田改為魚塘，加上其後村民紛紛向外發展，曬鹽技術連同田地慢慢荒廢。至6年前，村民為修復村中風貌，四處尋訪失傳的方法，鹽田梓相隔多年再次「種」出鹽。陳稱，鹽田梓可謂一所天然的博物館，可以體會到大自然與人的緊密連繫。「曬鹽由海水淨化到變成高濃度鹽水，再到曬鹽結晶，一般需要12至14日，當中日照、風同空氣濕度都要互相配合，如果落雨就要所有嘢重新嚟過。」

除了鹽田，小島更擁有生態價值高的紅樹林，養育不少物種，亦為候鳥提供食糧。「例如水筆仔就係一種好特別嘅胎生植物，喺城市好難見到。」陳又指，島上更有招潮蟹、彈塗魚等，惟早前發現有人偷捕彈塗魚，破壞紅樹林生態。「香港唔少紅樹林都受到唔同程度嘅破壞，要好好保育，先可以做到教育用途，都希望下一代見到咁靚嘅生態。」黃先生帶同小朋友和太太特意到鹽田梓郊遊，「我覺得呢個地方同平時行山感受大自然唔同，呢度係可以睇到人同大自然融合。」

小島中到處都是大自然的巧工，村公所外就有一棵百年樟樹。雖然樹幹中心已壞死，其樹冠仍繼續生長，被視作鹽田梓精神象徵。「大自然其實幫到我哋好多，之前山竹村內冇建築物吹爛，就係因為有防風林。」陳子良表示，村落被大樹包圍，可禦強風，而且飛鵝山與馬鞍山相連，為村落擋下西北風。「要好好去感受大自然給予嘅，你會發現好多值得珍惜嘅地方，人同自然應該好好相處。」

為讓更多人了解這個文化、生態獨特的小島，旅遊事務署主辦為期3年的鹽田梓藝術節，首年度活動已於上月正式完結，期間展出多個本地藝術家及年輕人與村民共同創作的藝術品，並舉辦多項互動表演及活動。

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