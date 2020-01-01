警方反酒駕及無牌駕駛　12男子被捕

新界北總區交通部於去年12月24日至今日（2020年1月1日），進行代號「QUICKCHASER」的大規模打擊酒後駕駛行動，在區內多個地點設置預檢呼氣測試路障，截查共1,178部車輛，並向司機進行酒精呼氣測試，其中9名(26至55歲)男司機，因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。他們已獲准保釋候查，須於1月下旬及2月上旬向警方報到。

行動中，警方亦就部份司機沒有展示有效的車輛牌照、駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛沒有展示「P」字牌的車輛，以及在沒有穩妥繫上安全帶的情況下駕駛私家車等行為，發出7張定額罰款告票及2張傳票。

另外，新界北總區交通部特遣隊今日凌晨在元朗設置路障截查車輛期間，發現一名21歲姓吳男司機在沒有有效駕駛執照的情況下駕駛，他涉嫌「沒有有效駕駛執照駕駛」、「無第三者保險的情況下使用車輛」被捕。車上一名22歲姓張男乘客，則涉嫌「容許他人無駕駛執照駕駛」、「容許他人無第三者保險的情況下使用車輛」被捕。2人亦已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

另於昨晚(12月31日)11時許，一名姓李(43歲)男子駕駛私家車沿公主道北行，當駛近衛理道交界時，私家車懷疑失控撞到一個交通燈箱、約3米長欄杆及一個路牌；私家車繼而四輪朝天，司機其後逃離車廂。

警方接報到場，經初步調查後，李未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，他其後已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。