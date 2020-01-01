Dr.東：早產嬰心室較小　餵哺母乳可減心臟病風險

母乳對嬰兒好處多，對早產嬰來說更可能是防治心臟病的良藥。愛爾蘭最近有研究發現，以母乳餵哺的早產嬰長大後患上心血管疾病的風險較低，原因是母乳可調節嬰兒的生長因子及賀爾蒙，並增強免疫力，因早產而導致心室較細小的情況，在長大後也自行修復。

英國每年都有6萬名早產嬰，幾乎每13個就1個是不足月出世。愛爾蘭皇家外科醫學院對比30名以母乳餵哺的早產嬰，與及16名飲配方奶粉的早產嬰，在他們23及28歲時先後以磁力共振檢測他們的心室的大小。結果發現，這些早產人士的心室較一般人細小，不過在以母乳餵哺成長的一批人士，他們心室細小的情況較不明顯。

研究學者指出，心室細小與心血管疾病息息相關，心室體積較小會影響泵血功能，患者會較易患上高血壓及心臟肌肉量異常等情況，長遠會令心臟受損及衰竭。學者說，上述研究觀察到母乳可修復心臟功能，調節早產嬰的生長因子及賀爾蒙，他們的免疫力亦較佳，變相減少了炎症出現。

英國國民保健署建議嬰兒在出世首6個月應以母乳餵哺，惟英國目前仍是全球母乳餵哺率最低的國家之一。世界衞生組織亦提倡嬰兒首六個月應純以母乳餵養，然後引入固體食物，繼續以母乳餵哺直至嬰兒2歲以上。本港衞生署資料顯示，2018年出生嬰兒曾經以母乳餵哺至6個月大的比率為47%，而以全母乳餵哺至6個月大的比率為26%。

除了可減低心血管疾病風險，早前已有很多科學研究證實母乳餵哺好處多，嬰兒會較少出現哮喘和鼻敏感的病徵，長大後成為病態肥胖的機會較低。而餵哺母乳的婦女亦可減低患上心臟病、中風、糖尿病及高血壓等心臟病風險；此外，餵哺母乳更有助預防乳癌。

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