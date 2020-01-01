網民熱話：卡住石壆瘋狂踩油　要脫困只差呢一步？

座駕遇上意外剷石壆固然不幸，惹再陷進退兩難局面，就更加頭痛。近日網上就流傳一段片段，一架私家車卡在石壆上，司機不斷踩油以圖脫身，然而前輪只是不停空轉仍寸步難行。尷尬情況不止惹來街坊「食花生」，網民亦笑稱：「可惜唔係四驅車」。

網民Kelly Kaa昨日（31日）在Facebook群組「馬路的事討論區」發布短片。事發在上水北區大會堂附近，從片中可見，一架私家車不知何故剷上石壆上草坪，但半邊車身就卡在石壆邊緣位置。期間司機想踩油離去，惟前輪只不停在草坪空轉，整架車依然動彈不得，旁邊街坊則在拍攝，可見場面非常尷尬。

對於私家車「狂轉唔郁」的遭遇，網民稱這是「頭轆車的悲歌」，又建議司機「call人啦，新年破財擋災」；有人則調侃：「下次買坦克咪咩都唔使驚」；不過亦有網民認真教路，指只要司機踩油之餘不斷左右扭軚，便有機會脫困。

網民有話說：

Ching Ching：落車攝啲嘢啦

Chung Lee：可惜唔係四驅車

Safina Lam：佢唔係諗住用晒啲油就夠力撐起部車啊

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