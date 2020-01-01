武漢爆懷疑沙士　何栢良：現階段不能斷言不會人傳人

何栢良指現階段不能斷言武漢的肺炎不會人傳人。

湖北武漢爆發不明原因肺炎惡症，惹起不明「沙士」來襲疑雲。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(1日)接受一個電台節目訪問時表示，武漢短時間內有27宗確診個案，當中7宗屬嚴重個案，比例相當之高，而多宗病例與濕街市有關，令人擔心病人會否曾經接觸過動物，特別是野生動物，因爲根據以往幾十年的歷史，新出現的傳染病都是由動物而來，如新型冠狀病毒及中東呼吸綜合症都與動物有關，相信內地也會循這方面調查。

對於内地通報指暫時未發現人傳人情況，何對這觀點有保留，因為現階段未知是由甚麼病毒引起，病例詳細資訊亦未有公布，例如當中多少個案涉及同一家庭成員、多少在濕街市染病、首個病人發病到最後一個病人染病中間接觸過甚麽等，現階段不能斷言不會人傳人。

而是次肺炎爆發被指是「沙士」翻版，何栢良指不論新中東型或2003年沙士快速測試，這種針對性調查，在收到樣本後一兩個小時內可以完成，若結果是陽性，一般一早已公布，但至今未有權威機構報告測試結果，相信與上述病毒引致的機會是比較低，而較大機會是新出現的傳染病而引致的組群爆發。

至於武漢市內是否有機會已出現爆發，何說內地未有公布這方面資訊，相信仍在調查。近年內地提高處理傳染病的透明度，如調查後發現有進一步擴散或多於一個源頭，相信內地應會以高透明度的方式處理。

他又認為，香港市民是時候提高預防意識及採取加強的預防措施，例如從內地回港後如有不適，應馬上戴口罩，在內地要避免到濕街市及醫院等。