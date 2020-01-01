4嬰兒元旦搶閘出生　父母均盼新一年平息紛爭

踏入2020年，4名「元旦BB」搶閘出世，其中浸會醫院有1男1女更於零時零分出世！曾為電影《志明與春嬌》等多套電影配樂的知名音樂人夫婦黃艾倫及黃太翁瑋盈，亦於0時0分迎來他們第一胎B女，B女重3.3kg，為剖腹生。黃太稱B女預產期為上月28日，未料竟成元旦B，對此感十分感恩。她指已為B女改名為「海令」，寓意天空￼、海與音樂，希望她可自由自在地歌唱，健康成長。

元旦B女「海令」未出世已十分威水，媽媽曾懷着她，為女星容祖兒的演唱會拉小提琴，在腹中已是「小小音樂人」。黃太感嘆2019年發生很多事，懷孕期間心情亦受新聞影響，盼望新一年大家能開開心心。

另一元旦B為男嬰，零時零分順產生，重3.25kg。父母鄭生鄭太為在港居留5年的內地人，其中鄭太僅23歲，但已是他們的第二胎。鄭太指男嬰預產期為1月17日，未料提前於元旦出世，認為第二胎較第一胎輕鬆。鄭生亦期望兒子可快快樂樂，健康成長。

至於伊利沙伯醫院亦有一名女嬰於零時20分出世，重2.76kg，為父母胡生胡太的第一胎，夫婦均為公務員。二人指未定好名字，但暫定尾字讀音會叫「彤」。胡生稱對女兒元旦誕生感開生及感觸，又稱近半年大家都不開心，希望新一年會有好的開始，盡快平息紛爭，亦希望BB快高長大，並有一個好未來。胡太則稱十月懷胎不容易，感嘆母親十分偉大，更要放棄某些理想，幸得奶奶照料，自己不用辭去工作。