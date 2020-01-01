房屋教育醫療政制皆不足　貧窮兒童關注政策無改善

香港社區組織協會及兒童權利關注會兒童大使今日(1日)發表民間兒童專員報告，並由貧窮兒童選出2020年十大關注政策。團體同時跟進去年兒童關注問題，更由上年的23分跌至21分，尤以教育資助問題、跨代貧窮及疏忽照顧兒童問題跌幅最嚴重。

兒童權利大使透過兒童權利關注會內3000名18歲以下會員的討論及投票，選出十大貧窮兒童關注政策。當中首8項排位與去年相同，分別為房屋政策不善，貧童居住籠屋板房問題嚴重；教育承擔不足，資助不足；綜援金額不足；醫療服務欠改善；政制不民主，貧富懸殊問題嚴重；街童、疏忽照顧兒童問題及課餘託管服務欠改善；香港兒童不能申請內地媽媽來港團聚問題及缺乏整體處理兒童貧窮政策。而其餘2項為未設立兒童專員及兒童權利委員會，以及缺乏立法保障受歧視的新移民學童及家庭。

協會提出數項建議，包括徹底解決貧窮問題；檢討綜援金額及制度如提升綜援租金津貼；推行扶助貧窮家庭及兒童的補救措施等。

其中兒童大使黃雄濤指，自己現時居住在深水埗約100呎劏房，家中缺乏活動空間，放下食飯枱已沒有位置溫習及做功課。另外，自己想學中樂揚琴亦因沒有足夠學費及地方放置揚琴而作罷，只能參加學校有資助的活動。