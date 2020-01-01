元旦冬泳2261健兒今晨下水　盼港人新年有好開始

千人暢泳賀新年！香港拯溺總會今（1日）早舉行每年一度的元旦冬泳拯溺錦標大賽，活動已來到第44屆，今年有約2261健兒參與，其中最年長的選手已90歲，最年輕僅約6歲。有選手帶同頭盔及防毒面罩等參賽，冀支持示威者；首次參賽即奪冠的男選手指，在今年首個比賽奪魁，相信是個好開始。

早上9時許，過千名選手已到淺水灣集合及進行熱身運動，現場氣氛熱鬧，至10時許，選手開始陸續抵達終點。參賽20年的鄧先生今年帶同寫有「光復香港、時代革命」的旗幟參賽，他指，因有家室沒法站到前線，故參賽期間帶同物品以示支持，新年願望是「五大訴求、缺一不可」，冀特首聆聽意見，「唔希望佢再掩住對耳仔做人」。

首名衝線的男選手潘正亮今年25歲，他指，首次參賽就成功奪得第一，認為是新一年的好開始，形容賽事緊張，因比賽開始時全體運動員一同落水，認為他們同樣厲害，最終結果較預期好，心情激動，未來冀參與更多公開水域的賽事。多次參賽成為首名衝線的女選手李恆楓今年再度奪得公開女子組冠軍，她指，對今年有朋友一同參加感到開心，冀港人今年可順利渡過難關。

最年長的選手為拯溺總會創辦人之一韋錦潮，他表示參賽冀鼓勵他人救生積德；學習游泳僅1年的麥煒樺今年6歲，她直言「好驚、好凍」，但認為自己有進步，因可完成賽事；年屆60、自小因小兒麻痹症而下肢失去活動能力的黃健明亦再度參賽，冀政府增加開放泳池供傷殘人士習泳。