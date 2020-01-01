修例風波：天水圍除夕人鏈爆衝突　中年漢遭私了

暴力沒完沒了！反修例示威持續，昨日(12月31日)除夕夜有網民在各區發起人鏈活動，其中在天水圍的人鏈活動再有懷疑「私了」事件。網上流傳一段影片，指昨晚有示威者在天水圍天華邨一條通往天恩商場的行人天橋築起人鏈，有中年漢疑與築人鏈人士發生口角，其中一名黑衣口罩男繼而與中年漢大打出手，多名黑衣人見狀幫忙，中年漢不敵眾人圍毆被打趴在地，頭破血流。

據影片顯示，當時中年漢口銜住一根香煙，走至天橋的樓梯位置正準備離去，一名黑衣人疑對中年漢早前的言語不滿，上前理論，高呼:「 X你老母！你X乜X嘢？」，並用手拍打中年漢頭部，手扯住他的衣領，其時有多名黑衣人上前圍住他。中年漢隨即還手，反遭多名黑衣人圍毆，有人高呼「開遮」，中年漢被打失平衡倒地，其時有人用雨傘毆打他，亦有人用放置路旁的黃色A型警告牌大力毆他的頭部。

中年漢被毆約15秒，頭部血如泉湧，地下處處是血漬，期間有女聲大叫:「推佢落地下啦」。中年漢褲頭在被毆期間被扯鬆脫，露出半股，他自行站起來整理，並想上前繼續與黑衣人理論。另一名黑衣男子上前勸阻，欲調停紛爭，最終中年漢在該名黑衣人攙扶下離去。