政Whats噏：AV仁又要提神 地鐵車廂旁若無人睇女

何俊仁在地鐵車廂內旁若無人地刷看手機的性感圖片。

民主黨前立法會議員何俊仁因2014年喺立法會會議廳用平板電腦睇少女艷照，成為佢從政生涯嘅污點，畀人講足一世，仲有網民之後發現佢同日本一位AV男優吉村卓「撞樣」，封佢為「AV仁」。點知AV仁無吸取教訓，日前有消息人士拍片，見到AV仁喺地鐵車廂旁若無人咁用手機睇艷照，畀人拍低晒都唔知啊！

AV仁睇艷女性感照已經早有前科咖喇！事件發生於2014年，當日政府喺立法會宣讀財政預算案，可能悶得滯，AV仁竟然喺平板電腦上公開睇內地、日本性感模特兒艷照，包括有身穿低胸貼身裙，亦有着三點式泳衣。畀傳媒發現後何俊仁支吾以對，淨係話自己可能因為近排太攰，所以分咗心。

今次再喺地鐵睇女，AV仁睇咗超過半分鐘，又係有身穿三點式泳衣嘅少女，個個都擺哂pose非常誘人。AV仁竟然睇到打喊露，不過佢之前都話係因為攰先喺會議廳睇少女艷照，可能佢用艷照嚟提神呢？

我哋今日(1日)喺港島見到AV仁，佢急急腳咁行，記者問佢知唔知有人影到佢喺地鐵睇艷照，佢就反問我哋：「睇咩話？」我哋再講多次後佢就話：「聽唔到，有咩咁艷啫！」