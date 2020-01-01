警方新界南打擊酒駕藥駕拘20人

新界南總區交通執行及管制組特遣隊，於2019年12月25日至今日(1月1日)凌晨，在荃灣、葵青及沙田區展開代號「QUICKCHASER」的打擊酒後及藥後駕駛行動，在區內多個地點設置預檢呼氣測試路障。行動中，人員共要求2,162名司機進行酒精呼氣測試，其中12男3女未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕；另外一名21歲男子則因未能提供呼氣樣本被捕。此外，3名男子因被「自動車牌識別系統」偵測為被通緝人士被捕。被捕人士已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。

另外，警員今日凌晨在青葵公路設路障截車期間，「自動車牌識別系統」偵測到一名私家車男司機已被停牌，期間司機向警員出示一張駕駛執照。警員確認該男子已被停牌，他亦未能通過酒精呼氣測試。他涉嫌使用偽造文件意圖欺詐、酒後駕駛、停牌期間駕駛、無第三者保險的情況下使用車輛被捕，案件交葵青警區刑事調查隊調查。

另外，警員於2019年12月25日凌晨在馬鞍山設路障，截查一名27歲男司機，於他身上及車上檢獲約3克懷疑可卡因，他亦未能通過藥後駕駛損害測試，該名男子被捕後，已被控各一項「停牌期間駕駛」、「無第三者保險的情況下使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」罪，現正還押懲教署，案件將於本月下旬提堂。他亦曾於該月5日駕駛私家車衝路障，當日被警方以藏毒、毒後駕駛，危險駕駛、停牌期間駕駛等罪名拘捕。