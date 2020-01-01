每日一片：錯不在己？　司機「先發制人」超火爆

藍色私家車疑在沒有查看路況的情況下駛出，險與事主對撞，兩人其後隔空對罵，爭執不斷。

馬路上望多兩望，隨時可以避免一場紛爭？近日（28日）有司機在行駛時險些與另一架準備駛出的私家車發生碰撞，涉事私家車疑在駛出事沒有觀察周圍路況，結果兩車險撞。雙方其後隔空爭執對錯，火藥味十足。

網民Manson Tsai於Facebook群組「馬路的事討論區」發布相關影片，事主原本正常行駛，誰知半路上突然殺出一架藍色私家車，對方從左列車龍中駛出，疑沒有觀察周圍路況，結果險些與事主相撞。好在雙方最終並無碰撞，事主其後繞開，意欲息事寧人。

事情至此尚未完結，事主在繞過藍色私家車後再前方燈位停下，涉事的藍色私家車司機竟從後追上，打開車窗似欲與事主「討回公道」，事主亦不甘反擊，雙方發生口角，其後更粗口對罵。藍色私家車司機質疑事主開車過快，事主質問：「你唔識睇路㗎！」誰知對方竟回應：「淨係睇住個燈啫！」場面十分火爆，不過最終亦不了了之。

短片發布後，網民狠批藍色私家車司機「無品」，有人留言斥司機「無駕駛常識！」又建議事主「不需理會」，有人稱事主應直接投訴：「唔好放過佢，1823或去交通部落案」。