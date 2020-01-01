修例風波：止暴制亂無力　學者倡以法制暴

反修例示威衝突快將持續超7個月，直至今日(1日)元旦仍有大型遊行示威，暴力衝突愈演愈烈。政府在過去半年間強調止暴制亂，但未見成效，令人質疑政策是否出了問題，亦質疑單靠催淚彈止暴制亂是否仍然有效。有學者及政界人士認為，警方應加強裝備，以更大武力止暴制亂，而司法方面亦要配合，必須加快審訊及加強懲罰，勿再歎慢板，以達至以法制暴。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，商戶受到黑衣暴徒嚴重破壞，嚇怕生意人及顧客，認為警方要提升裝備和加強武力止暴制亂。陳又稱，律政司需要考慮現行法例是否對違法人士具阻嚇力，他指現時較具阻嚇力的暴動罪難以搜證入罪，違法人士多被控非法集結，故律政司應考慮提高非法集結罪名的刑罰。

「廿三萬監察」發言人、前立法會議員王國興批評，律政司司長鄭若驊並無配合止暴制亂，又形容法庭工作「歎慢板」，加上現時保釋金低至1000多港元，對示威者毫無阻嚇性。王又稱，以往只是元旦、6月4日、7月1日發起示威遊行，如今721和831事件紀念日亦有人趁機示威，他建議將香港納入全國性法律的反分裂國家法，否則香港很快會「玩完」。