澳門去年錄近2億出入境人次　創7年新高　

澳門治安警表示，總結2019年的澳門出入境總人次及入境旅客量均創新高，各口岸共錄得1.94億人次出入境，比2018年的1.79億增加了約9%，連續第7年錄得增幅。另外，2019年訪澳旅客則錄得逾3,940萬人次，較2018年上升約10%。

當局指，澳門各口岸中的出入境流量以關閘最高，有1.45億人次，按年上升約8%，佔總出入境量75%，其中，2019年12月28日錄得48.4萬人次出入境，刷新了關閘口岸的單日紀錄；而港珠澳大橋自通車以來，客流量持續上升，去年全年的出入境人次有1,330萬，佔全澳7%，單日最高出入境紀錄為7.8萬人次，已成為全澳第二大出入境口岸。

機場則錄得逾900萬人次出入境，按年增加16%，且於2019年8月16日錄得3.1萬的單日出入境人次紀錄；而外港碼頭與氹仔碼頭在港珠澳大橋的分流作用及航班調整下，2019年的出入境人次分別比2018年下降了37%及30%；另外，蓮花口岸去年的出入境人次有975萬，較2018年上升約1%。

訪澳旅客方面，2019年全年錄得超過3,940萬旅客到訪澳門，比2018年的3,580萬上升約10%。當中以內地旅客佔最多，約有2,800萬人次，其次為香港及台灣地區，往後的10個國家依次為南韓、菲律賓、日本、美國、馬來西亞、印尼、泰國、印度、新加坡及澳洲。

而昨天(12月31日)除夕夜，澳門多個地點均舉行倒數及慶祝活動吸引大量市民和旅客參與。在2019年的最後一天，全澳門各口岸共錄得逾56.6萬人次出入境，同比去年減少5.7%。