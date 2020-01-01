修例風波：警元旦拘400人　涉非法集結及藏有攻擊性武器

民陣今(1日)發起元旦遊行，最終在港島區演變成多場衝突。港島總區(行動)高級警司吳樂俊表示今日暫拘捕400人，涉非法集結及藏有攻擊性武器。他又解釋今日下午腰斬遊行的原因，強調警方一直配合和平遊行，希望遊行可順利進行，可惜暴徒不斷進行暴力違法行為，全程騎劫今日的遊行，扼殺市民參與和平遊行集會，警方對此作出強烈譴責。

吳指，今日下午2時半開始，遊行相對和平；及至下午4時，暴徒開始在不同商店大肆破壞，包括一間銀行及一間咖啡店，警方在盧押道採取拘捕行動，惟激進示威者不准警員離開，警員隨即要求增援，期間不斷撤退，但不斷遭暴徒以硬物襲擊。警員發出警告並呼籲其他在場人士繼續遊行，但暴徒仍不願離開，且不斷用磚頭襲擊警員，警方才使用催淚煙進行驅散，並退至駱克道。

吳續指，期間有暴徒向警員掟汽油彈，警員留守一段短時間，亦希望遊行可以繼續，但暴徒開始堵路。警方經評估後認為遊行不再安全，於下午5時半要求主辦單位中止遊行，而主辨單位於傍晚6時15分開始疏散和平的市民；警方同時在軍器廠街設防線，至晚上近7時才用催淚煙驅趕暴徒，並指現場不屬遊行路線，而是近天樂里位置。

據悉警方拘捕的400人均在銅鑼灣一帶被捕。