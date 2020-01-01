空管系統無回應操作指令　一度轉用後備系統檢查

空管系統再出現事故！民航處公布，航空交通管理系統的個別工作席位今早(1日)出現短暫沒有即時回應操作指令的情況，期間航空交通管制主任一直可以透過衞星導航監察技術(ADS-B)，監察香港飛行情報區所有航班，繼續提供正常空管服務。處方稱十分重視今次事件，已在事發後即時責成承辦商盡快徹查和提交報告。

民航處表示，沒有即時回應的情況出現後，在場的工程人員即時跟進和調查，重啟相關的個別工作席位，而為審慎起見，工程人員與空管主管協商後於上午9時10分，按預設程序轉用設計完全相同的後備系統，空管人員並對離境航班實施短暫的流量管制，抵港及飛越香港飛行情報區的航班並沒有受到影響。原來的航管系統主系統在重啟及經工程人員檢查後已作後備之用，整個過程中無需啟動最終備用系統。

民航處發言人強調，事件沒有對航空安全構成影響，空管人員一直可以透過話音系統與所有航班保持聯絡，亦一直可以透過衞星導航監察技術(ADS-B)監察香港飛行情報區所有航機及航班資料，包括全部3種重要資訊，即航班位置、高度和二次監察雷達編碼，並繼續提供正常的空管服務。