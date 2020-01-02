修例風波：元旦遊行警拘400人　涉非法集結及藏攻擊性武器

【00:20】警方在銅鑼灣SOGO附近拘捕約200人，已安排至少5部旅遊巴士把他們載返北角或香港仔警署。

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持續逾半年的反對修訂《逃犯條例》示威風波未有降溫，民間人權陣線(民陣)昨午(1日)3時發起元旦遊行，路線由維園至中環遮打道行人專用區，已獲警方發出不反對通知書。下午1時許，大批黑衣人士在維園中央草坪聚集，人數料逾萬人，有人揮舞美國國旗。曾遭破壞的星巴克金鐘及灣仔分店昨日均未有營業，門上掛上關閉的告示，另位於軒尼詩道的咖啡店亦提早結束營業。下午2時許，怡和街東西行線已被示威者佔據。灣仔修頓球場外，有黑衣男子被警員截查，從其袋中搜出豬嘴、衣物、水、生理鹽水等。

其後，隊頭抵達灣仔電腦城附近，而軒尼詩道一帶的地舖大部分均拉閘關門。灣仔中國人壽大廈大門的玻璃被破壞。港鐵於下午4時05分宣布，港島線不停天后站。位於軒尼詩道近修頓球場的滙豐銀行分行，圍封的木板被噴漆及貼上寫有訴求的標語。另一間位於軒尼詩道德士古大廈的滙豐銀行理財易中心玻璃遭砸破，包括提款機及存支票機被破壞。有指現場示威者曾查問打砸銀行的黑衣人是「手足」還是警察，但對方未有回應便朝防暴警方向跑去。有示威者在灣仔中銀香港、建設銀行分行圍封的木板上噴漆。

防暴警和便衣警員到修頓球場附近制服多人，期間拖走一名人士。防暴警向聚集人士投擲多枚手擲式催淚彈，其後向盧押道退後，現場煙霧瀰漫。警方於現場拘捕5人，涉嫌干犯「刑事毁壞」罪。

傍晚6時許，金鐘高等法院外牆被人噴上「法治已死」的字眼。示威者在德輔道中築起傘陣。示威者在滙豐總行燃燒獅子銅像。警方在灣仔軒尼詩道近修頓發射水柱，並舉起藍旗。中環畢打街滙豐銀行分行在晚上7時許被縱火。

同時，有示威者在中環排出遮陣與警員對峙；另有示威者破壞港鐵中環站其中一個出入口，從電梯處向下投擲磚頭等雜物，又強行拉動鐵閘。警方在銅鑼灣時代廣場附近舉起黑旗及藍旗示警，另有防暴警封鎖炮台山英皇道東行行車線，水炮車在警方防線後戒備。警方在滙豐總行外制服至少一人，

其後，在中環的警方水炮車向遮打花園內射水，而銅鑼灣道Starbucks遭破壞，落地玻璃被打碎，警方在銅鑼灣發射催淚彈驅散示威者。晚上近8時，銅鑼灣有多人被制服，港鐵炮台山站有出入口落閘。其後，防暴警在銅鑼灣軒尼詩道近崇光百貨附近截停近200多人。約1小時後，大坑後巷有5男6女被警員帶走，據了解，警方單在銅鑼灣已拘捕約400人。

至晚上11時許，在銅鑼灣獲放行的市民稱，尚有逾200人未搜查，有些人被搜身及搜袋，也有部分人只需搜袋。