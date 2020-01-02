加強版東網　新年矚目登場

加強版東網新設「視頻」版面，透過高質素的新聞影片、精闢的評論、宛如置身現場的直播，繼續為讀者走在最前。

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。邁向新一年，東網再獻新猷，重新調配人手，進一步優化網站內容，強化視頻製作、新聞直播、即時新聞內容，為讀者打造最強資訊平台。換上新裝的加強版東網，新設「視頻」版面，透過高質素的新聞影片、精闢的評論、宛如置身現場的直播，繼續為讀者走在最前，緊貼局勢報道最快、最新、最現場的新聞資訊。

東網不斷革新，提升讀者瀏覽體驗，自反修例風波爆發至今，一直緊守崗位、無畏無懼，全程貼身報道最新消息，憑藉拚搏表現，深受各界愛戴，不但吸引港人，更吸引關注本港局勢的全球海外華人收看。而東網的全球瀏覽量亦錄得強勁升幅，去年5月至8月間，全球總瀏覽量由逾4.57億，勁升至逾8.35億，升幅逾80%。

一直推陳出新的東網，推出全新「視頻」版面，讀者只要點選東網APP Menu bar上的「視頻」按鈕，再按下版面內的搶眼大圖，便能立即觀看東網精心製作的高質素影片。除了新聞片段外，東網的專業主播，會以獨特角度、生動方式錄製評論節目，全方位剖析時事，讓讀者深入淺出地了解社會大小事。此外，東網亦會推出「環球點評」，每日定時分享世界各地報章的重要消息，務求一APP在手，不出門便可知天下事。

要體驗全新東網APP的方法非常簡單，現有用戶只需開啟東網APP，手機畫面便會有彈出式視窗，提醒讀者「東網APP最新版本已經推出」，讀者只要按一下「立即更新」鍵，畫面便會即時轉至「Play 商店」或「App Store」更新介面。之後只要按下「更新」按鈕，即可即時更新東網APP，快捷方便。