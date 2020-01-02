男士如廁應戒惡習　吐痰落尿兜隨時散播「肺癆」　

港人使用公廁的衞生習慣未必與家中一樣，尤其是男士們似乎習慣在公廁吐痰。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，他剛發表的港人公廁衞生習慣研究，揭示有高達40%受訪男士曾向公廁尿兜吐痰，反映情況普遍。他指吐痰有機會散播俗稱「肺癆」的肺結核，沖廁時可隨彈出的廁所水傳播，最好蓋上廁板才沖廁。

研究發現，不少男士會向尿兜、馬桶或洗手盆吐痰，研究詢問過受訪者是否認為吐痰會增加傳染風險，僅有37%人認同；向洗手盆吐痰會傳播疾病的則有59%。研究又向受訪者了解他們如廁時吐痰的原因，45%人認為向尿兜吐痰是因為不想在其他地方吐；43%人認為在公廁吐痰最方便；有35%人則認為「公廁的環境或氣味讓人想吐痰」。

何栢良表示，到公廁如廁的人並非一定是「人有三急」，不少人是因為不適而到公廁嘔吐或抹鼻涕等，因此公廁都是病人較常「造訪」的場所之一。雖然本港「肺癆」個案已少見，但若病人帶有結核菌，吐痰後沒有沖廁或沖廁時不蓋上廁板，都有機會令該空間變成細菌散播的高危地方。

他又說，勿以為盡量減少甚至不去接觸公廁的物品或設施，例如門柄、水龍頭或廁板就代表安全，通風欠佳的廁所空氣中都有很多致病細菌漂浮。他認為如廁後應謹記一定要用梘液洗手；若擔心公廁提供的廁紙受細菌污染，也可自備紙巾。