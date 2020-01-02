東方日報A1：開年開戰　無法無天

元旦遊行變開年，打砸商舖、塗鴉法院、火燒「銅獅」反轉港島！昨日遊行起步不足一小時，蒙面黑衣人即四出破壞，並以滙豐銀行作為狙擊目標，打爛分行玻璃及火燒櫃員機，甚至連滙豐銀行總行兩隻獅子銅像亦不放過，先噴紅油、再放火焚燒。「私了」銅獅後，示威者繼續破壞行動，除縱火燒雜物及築起路障外，更再度在高等法院塗鴉並寫上侮辱法官的字句。警方施放多枚催淚彈驅散不果後，再度召喚水炮車和裝甲車出動，水炮車在灣仔和中環射水驅散，令多人「中招不適」，港島騷亂持續至深夜仍未平息，警方單在港島多區已拘捕逾四百人。

民陣元旦遊行起步約四十五分鐘，蒙面黑衣人已按捺不住，率先在灣仔區發難，並鎖定軒尼詩道近修頓球場的滙豐銀行分行作為攻擊目標，原因是該行因捲入支持示威者的眾籌平台「星火同盟」涉洗黑錢事件。黑衣人在該行圍封的木板上先噴字「星火七千萬」、「星光之仇不得不報」，以及貼上寫有訴求的標語。另一間位於軒尼詩道德士古大廈的滙豐銀行理財易中心玻璃亦被打爆，十一部櫃員機全軍覆沒，螢幕被打爆及噴漆，天花亦被扯下電線。

示威者除破壞滙豐外，「順帶」連附近的中資金融機構及指定食肆亦一併破壞，灣仔中國人壽大廈大門的玻璃被打爆，其分行的鐵閘亦被塗鴉。灣仔中國銀行分行被噴字「光復香港」，建設銀行外被噴漆。灣仔星巴克咖啡店被打爆招牌，銅鑼灣道星巴克落地玻璃被打碎。

約一小時後，示威者進一步破壞近修頓球場的滙豐分行時，被蒙面便衣警員制止及拘捕，引發衝突。過百防暴警員增援，先後使用胡椒噴劑及胡椒球槍，警員先後撤退，被示威者掉雜物，警方發射催淚彈，拘捕五人，有被捕人士被警察拖行數十米，有人血流披面。期間，有示威者投擲汽油彈還擊，又搬來麻雀枱充當盾牌。

同時，在中環滙豐總行，兩隻獅子銅像先後被噴紅油，眼、鼻、牙都染紅，又貼滿標語「五大訴求，缺一不可」、「徹查警黑」等。之後，示威者又向右邊的獅子淋易燃液體放火，整個獅頭和部分獅身迅速着火。鄰近畢打街的滙豐自動櫃員機也被縱火焚燒。滙豐強烈譴責近日接連破壞該行設施的不當及無理行為，又指法治是香港作為國際金融中心的核心，期望本港的事件能盡快解決。

灣仔滙豐分行被破壞期間，有指示威者曾問破壞銀行的黑衣人是「手足」抑或警察，但對方未有回應便朝防暴警方向跑去。警方則否認破壞行為是警察所為，強烈譴責有人製造假消息，意圖抹黑警隊，對此深表遺憾。

至晚上九時，示威者仍不肯散去，分別在銅鑼灣及中環再度集結，期間示威者破壞港鐵中環站其中一個出入口，並向站內投擲磚頭雜物和放火。防暴警則於銅鑼灣發射催淚彈驅散示威者，並即時拘捕逾百名示威者，帶上旅遊巴送走。

醫管局表示，截至晚上十時，各區共有十一人因示威活動受傷送院。

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