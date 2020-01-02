Dr.東：少辣少酒溫水沖涼　免血管擴張可抑蕁痲疹　

蚊叮蟲咬後人體會有痕癢的自然反應，但如痕癢、腫脹久未消散，或患上了慢性蕁痲疹。蕁痲疹是一種皮膚的過敏反應，患者皮膚會出現凸起、發癢的紅疹腫塊，急性蕁痲疹通常會在1至2周內消散；慢性則會持續6星期或以上。皮膚及性病科專科醫生鄒傳德表示，蕁痲疹非常普遍，其病人中平均有一至兩成會因該症求診，急性蕁痲疹病人一般只需避開致敏原便可免出現徵狀，但慢性蕁痲疹難以找出發病原因，或需服用抗組織胺藥及生物製劑控制病情。

蕁痲疹有另一個通俗的名字——「風癩」，患者皮膚通常突然浮現紅腫、似被蚊叮的腫塊，且患者搔癢的地方會長出新的腫塊，嚴重者會令人癢得難以入睡或專心工作，患者非常困擾。

鄒傳德解釋，急性與慢性蕁痲疹有不同的發病原因，急性蕁痲疹通常是因接觸食物、藥物、病毒等致敏原，皮膚內的肥大細胞受刺激，因此釋放發炎因子及組織胺，引致皮膚出現包括血管擴張、血管漏水等敏感徵狀，致患者長出發癢的紅疹腫塊，患處一般數天至2星期內會消散；而慢性蕁痲疹則較難追尋發病原因，有部分患者因免疫系統病所致，部分人則可能因肥大細胞出錯，導致身體出現敏感反應，情況一般會維持6星期或以上。

他續稱，急性與慢性蕁痲疹患者均可透過抗組織胺藥物控制病情，部份急性蕁痲疹患者嚴重時會使用類固醇藥物，但由於類固醇藥物副作用大，不宜長期使用，故醫生通常不會向慢性蕁痲疹病人處方類固醇，而是使用生物製劑治療；大部分自發性慢性蕁痲疹在控制病情後可逐漸康復。

至於為何患者越是搔癢，身上的蕁痲疹會越多﹖鄒傳德解釋，搔癢會加劇血管擴張，故患處被搔反會再有蕁痲疹。部份生活習慣亦可能導致該疹，如洗澡水溫過熱、喝酒、飲食嗜辣等習慣，均會令蕁痲疹病情惡化，因為上述行動同樣令血管擴張，建議患者如感到痕癢難耐時，可透過輕輕拍打患處解癢，或向醫生諮詢專業意見。

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