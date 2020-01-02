網民熱話：街邊車任玩？　細路又拍又摸超失禮

不是自己的東西不能亂碰，原本再正常也不過。不過近日網上卻流傳一段「細路摸車」的片段，片中一名疑似內地小童接連對街邊車輛又摸又碰，旁邊的大人卻站在一旁，幾乎沒有勸阻的意思。網民看後十分無奈稱「可以點」。

相信是涉事車主之一的網民King Cheng昨日（1日）在Facebook群組「馬路的事討論區」發布有關片段，從片中可見，一名身穿藍色外套的小童疑出於好奇，不停伸手摸一輛停在街邊的私家車，期間更拍打車身，小童身邊的大人幾乎沒有理會，似乎不覺有異。男童「摸完」一輛後，又跑去前方摸另一輛車，伸出手指觸摸車身，又不停地劃，至片末仍未停手。

網民看過片段後感嘆小童欠缺管教，有人無奈稱小童的行徑是在「用手幫你抹車」有網民詫異：「你喺車入面都敢搞？ 真係冇極限」，車主回應稱「咁啱返到嚟拎車，就見到佢畫緊前面部車」，其後發現座駕車身有不少黑色掌印，翻查行車紀錄儀才還原事發經過，車主最終等候另一位涉事車主：「檢查後兩部車都冇大問題，就完咗件事」。

網民有話說：

Chi Keung Kwan：畀人畫花架車都試過

Wallace Law：香港細路咁玩，父母一定覺得污糟幫人抹車

Ko Wing Fung：咁都算好，見過細路轆車仔

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：