屯門醫院曾赴武漢肺炎女子　初步化驗對禽流感沙士呈陰性反應

湖北武漢傳出27宗不明原因的病毒性肺炎，其中7個病例嚴重，病危個案佔總數四分之一。網上昨日(1日)瘋傳屯門醫院剛接收了一宗肺炎個案，病人兩星期前曾到武漢，惹起港人高度恐慌，擔心疫情蔓延香港。據消息指，屯門醫院確實接收了一宗曾到過武漢的懷疑肺炎求診個案，目前正進行化驗，病人在屯院留醫，目前情況穩定。

據了解，求診病人為一名本地女士，初步化驗結果顯示，樣本對禽流感及沙士呈陰性反應。

網上流傳有公立醫院醫護人員爆料指，有關病人昨日到屯門醫院急症室求診，咳出血及發高燒，因為兩周前曾到過武漢，引起醫護人員恐慌，醫院已將病人的樣本送到瑪嘉烈醫院進行化驗，正等候有關化驗結果。爆料的醫護更呼籲市民要全面防範高傳染性的肺炎，尤其是出入過醫院的人。

屯門區議員張可森在其個人Facebook指，已致電屯門醫院了解事件，屯院表示尚在了解當中，但未否認傳聞，院方亦向他指會對曾往返內地的個案提高警覺。消息昨於網絡上瘋傳後，引起網民熱烈回響，紛紛呼籲大家不要到屯門醫院，亦要開始搶購口罩有備無患。東網正向屯院及衞生署查詢事件，正候回覆。