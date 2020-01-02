不滿優待警隊超時補水　郭卓堅申覆核質疑陳茂波違憲

「長洲覆核王」郭卓堅在2020年第一個工作天，即到高等法院入稟，提出司法覆核申請。他今次案件是針對公務員事務局局長羅智光(下稱局長)及財政司司長陳茂波(下稱司長)，指公務員事務局優待警隊申領超時補水與膳食津貼，以及財政司司長容許上年度香港出現1400億港元赤字，兩事都違反《基本法》規定，因此要求法庭裁定局長與司長違憲。

案件申請人郭卓堅在其司法覆核申請書表示，政府對警隊用錢補貼加班費用、而不用補假的做法不加限制，但其他政府部門的公務員就無此優待。另外政府又例外放寬警察申領膳食津貼的限制，這樣是違反《基本法》定明，法律面前人人平等的原則。

另外，郭指司長明知去年香港有1400億港元財赤，亦違反《基本法》規定政府需量入為出。他進一步指局長與司長的上述行為，都顯示出他們違背了就任時宣誓擁護《基本法》的誓詞，據2016年人大常委會對《基本法》關於宣誓的條文的解釋，違反誓詞須承擔法律責任。他因此要求法庭頒令局長與司長違反《基本法》和違反誓詞，需要負上法律責任。