湖北市場周邊住戶染病　有人從不去市場

湖北武漢爆發懷疑沙士，內地傳媒記者周三（1日）再次實訪當地，發現疫情已疑似從最初爆發的華南海鮮批發市場擴散，多名住在周邊屋苑的市民均染病，部分人平時不會到市場買菜。病人目前集中送至傳染病專科金銀潭醫院隔離，禁止外界探望。

一名婦人當天到醫院為染病的兒子送飯，她透露兒子今年20多歲，住在海鮮市場對面，但平時從不去市場；上月20日，兒子突然開始發燒，起初只吃了一些中成藥，但病情一直反覆，才到就近的醫院求診。醫生得知他的住址後，沒有給出診斷結論，只說「大概是病毒性感冒」，然後要求他轉院到金銀潭醫院住院觀察。

「每間病房住兩名病人，肺炎患者和非肺炎患者分開住，我兒子目前是與非肺炎患者住一起。」該婦人又指，醫院規定病人如情況穩定，3日就可出院，否則要留院觀察至少1周。

有金銀潭醫院的醫護人員表示，醫院收治該批病人後已超出常規接待能力，而現時是「特殊情況」，故和以往的流程不一樣，即使病人家屬也不可內進。該醫護人員又稱不明肺炎只是未找出病因，不代表不能治愈，事實上醫院每年都會接收到這類病例。

該院宣傳科則拒絕透露病人的最新狀況，負責人指他們只負責接收、治療病人所有接診、治療信息都要上報給市衞健委，而醫院沒有對外發布這些信息的權力。