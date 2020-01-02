中一自行收生今展開　有家長請假跨區交表

下學年的中一自行收生階段今(2日)起展開，約10名家長於早上9時抵達灣仔區傳統名校皇仁書院遞交申請表。當中排頭位的家長特意請假提早1小時到場交表，另有小六學生指讀書才是升中不二法門，每晚課後都會溫習，指該校為其心儀學校之一。

任職地產業的盧太特意請假跨區前來，指兒子愛好奧數，曾於國際賽事奪獎，認為該校推行新派STEM教育，有助發展數理，欣賞該校學生樸素。她續指，兒子曾表示準備充足，未有報讀面試班，相信其能力。對於教育局採取新安排，表示「當然希望早啲收到通知啦」，可提早放下心頭大石。

居於油塘的吳太表示，書院的辦學理念及師資良好，學習敲擊樂及籃球的兒子成績不俗，強調雖冀兒子能成功入讀，但「最緊要喺適合佢」。吳太對該校學生曾因應期社會事件「叫口號」並不擔心，亦不會反對，認為小朋友以行動作支持，校方處理時亦具自由度。

就讀該區直資小學的文小朋友在母親陪同下交表，指該校為傳統名校，校舍「好近好靚」，屬其心儀學校之一。他表示於體藝比賽皆曾奪獎，惟讀書才是升中不二法門，課後有一至兩項補習，自小二起每晚溫習至8時半，認為不算辛苦，亦沒有太大壓力，指有同學甚至晚上10時都未能完成功課。

居於南區的李小朋友曾考獲全級第一，學習單簧管約6年，更曾於圍棋及STEM比賽奪獎，認為名校的師資較好，並設有棋藝社，較適合自己，稱有五六成把握入讀。倘不幸落選，認為攪珠亦機會渺茫，將考慮屬聯繫校網內的中學。