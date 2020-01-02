議員斥港府防疫武漢懷疑沙士慢半拍 不如台灣澳門
2020年01月02日 13:16
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港府至今一直未有公布高鐵及機場等直接往返武漢的交通出入境防疫。
武漢爆發不明肺炎個案，台灣及澳門日前已積極加強邊境防疫，對來自武漢的航班乘客實施登機檢疫。作為與內地交通往返頻繁的香港防疫又「慢半拍」，食物及衞生局局長陳肇始僅含糊表示會加強防控策略，卻未有具體措施公布及落實。有立法會議員狠批政府無能，「香港係連台灣同澳門都不如！」
在傳出武漢爆發不明肺炎當日，台灣的衞福部疾管署即日已表示，已啟動邊境檢疫應變措施，即日起對從武漢直航入境的航班登機檢疫。此外，澳門衞生局昨(1日)起亦在澳門機場對來自武漢航班的乘客逐一檢篩體溫。
反觀香港，港府至今一直未有公布邊境防控的具體措施，包括高鐵及機場等直接往返武漢的交通出入境防疫。本身是醫生的立法會議員郭家麒直言對無能政府感到失望及憂慮，他指屯門醫院今日(2日)已有一宗疑似個案發生，令港人陷入恐慌，全因武漢爆發的疫情至今仍未查明，加上香港與武漢交通往返頻繁，港府理應高度戒備。
他指可笑的是，陳肇始遲遲未有對外公布會推行哪些具體的邊境防疫措施，「至少都可以紀錄低武漢往返香港的高鐵或客機航班，做好登記，萬一有爆發都容易追蹤到啲乘客。」他指日前已去信陳要求盡快落實加強防疫，但對方未有回覆。郭又擔心農曆新年將至，屆時往返內地人次更多，爆發感染的風險勢急升，「依家呢種(防控)水平實累死香港！」籲港府盡快落實全面加強邊境防疫的安排。