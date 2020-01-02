議員斥港府防疫武漢懷疑沙士慢半拍　不如台灣澳門

武漢爆發不明肺炎個案，台灣及澳門日前已積極加強邊境防疫，對來自武漢的航班乘客實施登機檢疫。作為與內地交通往返頻繁的香港防疫又「慢半拍」，食物及衞生局局長陳肇始僅含糊表示會加強防控策略，卻未有具體措施公布及落實。有立法會議員狠批政府無能，「香港係連台灣同澳門都不如！」

在傳出武漢爆發不明肺炎當日，台灣的衞福部疾管署即日已表示，已啟動邊境檢疫應變措施，即日起對從武漢直航入境的航班登機檢疫。此外，澳門衞生局昨(1日)起亦在澳門機場對來自武漢航班的乘客逐一檢篩體溫。

反觀香港，港府至今一直未有公布邊境防控的具體措施，包括高鐵及機場等直接往返武漢的交通出入境防疫。本身是醫生的立法會議員郭家麒直言對無能政府感到失望及憂慮，他指屯門醫院今日(2日)已有一宗疑似個案發生，令港人陷入恐慌，全因武漢爆發的疫情至今仍未查明，加上香港與武漢交通往返頻繁，港府理應高度戒備。

他指可笑的是，陳肇始遲遲未有對外公布會推行哪些具體的邊境防疫措施，「至少都可以紀錄低武漢往返香港的高鐵或客機航班，做好登記，萬一有爆發都容易追蹤到啲乘客。」他指日前已去信陳要求盡快落實加強防疫，但對方未有回覆。郭又擔心農曆新年將至，屆時往返內地人次更多，爆發感染的風險勢急升，「依家呢種(防控)水平實累死香港！」籲港府盡快落實全面加強邊境防疫的安排。