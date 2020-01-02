2男女涉私了內地客　視頻顯示男被告鐵棒施暴致彎曲

反修例示威動盪社會，有內地旅客途經旺角示威現場，疑被指影示威者「大頭照」，遭人圍毆「私了」。警方事後拘捕1男1女，指他們涉嫌參與「私了」他人，兩人被控以有意圖而傷人罪，今(2日)被押往西九龍法院提訊，被告暫毋須答辯。裁判官應控方要求，把案押至3月12日待警方調查，即查閱視頻、索取事主的醫療報告和化驗所報告，期間被告須還押候訊。

控罪指，56歲被告羅偉華及22歲黃綺婷於去年10月6日，在旺角亞皆老街近西洋菜南街連同其他在逃人士，非法及惡意傷害男子X。羅另被控於同日，在香港旺角彌敦道近亞皆老街連同其他在逃人士，非法及惡意傷害另一男子Y。

控方透露案情，指X是內地旅客，案發時X正在回酒店的途中，一群示威者指罵X做「大陸仔」及不滿X拍攝他們，遂包圍並毆打X，歷時將近4分鐘，致X頭破血流。有視頻截圖顯示，黃撐雨傘為示威者遮擋拍攝及推倒X，羅則手持3尺長的鐵棒揮打X；Y則是在從的士下車後，被人撥水及毆打致頭破血流。視頻截圖亦顯示，羅以鐵棒擊打Y的頭部，當時鐵棒更打至彎曲。

控方申請禁報道令，即禁止媒體公布兩名事主的個人資料，以避免公眾辨認出事主身份，冀保障事主的人身安全。裁判官應控方要求，禁止報道事主的資料。