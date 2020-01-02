男子訛稱認識土耳其能源部長　詐騙事主共92萬元

一名男子於12年前涉嫌訛稱認識土耳其能源部長，指可取得石油配額，詐騙受害人郭耀偉11.7萬美元(約92萬港元)，並假稱會分12個月共付60萬美元(約470萬港元)作回報。被告劉國仁(45歲)今(2日)於區院否認一項欺詐罪受審。

控方開案陳詞指被告於2005年經介紹下認識一名私人助理，並向對方聲稱認識不少有錢有地位人士，亦參與不少大工程項目。被告翌年並向助理指認識土耳其能源部長，又出示與中東人士合照的照片，稱可獲得石油配額，游說助理參與投資，助理當時以沒有多餘資金拒絕。被告其後又要求助理介紹有意投資的人士，故經助理介紹下，認識該助理的同事、即任職財務總監的事主郭耀偉。

被告向郭出示資料及與外國人合照的相片，游說郭參與其石油項目，指每售出一噸油便可獲利1美元，及每月的石油配額約5萬至6萬噸等，並需投資額160萬港元。惟郭則表示只會投資100萬港元，並在商談翌日到港從帳戶把53,000元美金(即逾41萬港元)轉至被告聲稱是土耳其能源部長的銀行戶口。被告及後並多次游說郭增加投資額，又介紹另一名投資者予郭認識，再次要求郭考慮增投資額。郭最後答應，並再轉帳64,000元美金(即逾49.8萬港元)，另要求被告先後簽署兩份協議，承諾會在2006年10月尾前還款，及在隨後12個月，每月支付5萬美金(即逾38萬港元)等。

但被告並未依期還款，更指因投資出現問題而不能還款。郭及後亦不能再聯絡被告。被告在2007年4及8月曾受查，其後發現他在同年11月離境，直至去年8月入境時再被捕。

介紹事主予被告認識的私人助理林增輝作供，指經老闆的女友人介紹下認識被告，被告曾向他稱「做好大嘅生意」，亦能「拎到大工程」，當時交換了聯絡方法。約在2006年中，被告相約見面，並指認識一名土耳其能源部長，可從中獲得俄羅斯的石油配額，惟尚欠美金20萬(即逾15萬港元)。被告亦在電腦出示與阿拉伯人合照的照片等，欲游說林參與投資，林當時拒絕了注資。

被告在同年9月又致電，稱項目緊迫，問及有否投資者介紹，林遂想起公司的財務總監，便介紹兩人認識。