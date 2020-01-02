沙中線工程次階段聆訊　專家：加固工程或影響紅磡站結構安全

沙中線紅磡站工程造假醜聞仍未落幕，政府及港鐵早前宣布為紅磡站進行加固工程。沙中線紅磡站獨立調查委員會第二階段聆訊今(2日)恢復，並展開結構專家證人的作供程序。4名分別代表政府、港鐵、承辦商禮頓及委員會的專家證人早前就結構安全及有關工程是否適當撰寫報告，並完成聯合聲明。

委員會代表大律師Ian Pennicott引述聯合聲明指，禮頓及委員會專家認為紅磡站現時結構工程安全，但稱若採取補救措施、即加固工程，則會影響結構安全。

Pennicott又引述三名結構專家證人表示，只要將鋼筋絞牙扭入螺絲帽至少7圈、即約32毫米，即可滿足安全需求，惟政府專家劉志宏不同意有關說法，認為需要完全末端對接才可接受，所有專家證人均認同列車停放處及南北連接隧道的工程有手工問題。聆訊亦披露港鐵每星期都會向委員會交代有關加固工程情況，現時東西走廊月台層板近連續牆位置附近的加固工程進度約8.7%，料4月底完成該部分的加固工程。

委員會亦透露，初步計劃於本月10日或之前完成專家證人作供，料各代表律師須在本月17日向委員會提交書面結案陳詞，委員會料將在本月22至24日進行總結陳詞，委員會撰寫最後報稿，料於3月底提交予政府。