地盤工涉性侵3女網友　辯方反指23歲事主求歡不遂

24歲地盤散工黃子軒被指先後在大廈梯間性侵犯3名女網友的案件，今(2日)在高院續審，其中指稱在住所外梯間遭被告企圖強姦的23歲事主Z續出庭作供。

Z補充稱當時在梯間被Anson Tsui性侵期間，曾試過她面向牆壁被揭高睡裙及扯下內褲時，Anson褪下他的面褲隔着內褲磨她臀部。其後他又使Z面向他並褪下內褲嘗試以陽具插入她陰部，惟Z不斷反抗兩人失平衡跌到，最終Z成功逃脫。

Z指事發後她嘗試以Facebook聯絡Anson但聯絡不到，不過她發現Anson在Facebook賣玩具，她遂找舊男友開帳戶假扮買家相約交收，並通知警方希望可引Anson出來拘捕他，最終在交收時由警方拘捕他。

辯方盤問Z時指，被告以Anson Tsui的帳戶認識Z後曾與她見面4次，Z曾稱只見過3次，但承認想看看與被告有否機會發展才與他見面，且有嘗試與他發展情侶關係。辯方指Z有從事賣Cosplay服裝生意，且與被告第三次見面時透露周轉不靈，叫被告給她3500港元營運生意，被告亦有照做。Z承認有做Cosplay服裝生意但沒問被告拿錢。

辯方指Z與被告4次見面中，有3次均曾與被告發生性行為，其中一次在傷殘廁所，另外兩次更在Z家中。而在第4次見面時被告到Z家中，Z更主動要求性交，但被告稱很疲倦而拒絕，Z則表現出不高興。Z在庭上則否認曾與被告性交，又堅稱只與被告見過面3次，被告更從沒有到過她的單位。