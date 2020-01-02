空管系統隔半年又出事　譚文豪質疑可靠性

空管系統又出事！民航處昨日(1日)公布，航空交通管理系統的個別工作席位，於元旦日早上出現短暫沒有即時回應操作指令的情況，期間需轉用後備系統監察航班。曾任民航機師的立法會議員譚文豪批評，空管系統故障頻密，對上一次出事僅為半年前，質疑系統的可靠性，擔心未來機場第三條跑道落成後，空管系統會更難以應付龐大流量，促請民航處盡快添置更新、更可靠的空管系統。

民航處指，航空交通管理系統的個別工作席位，於昨日早上出現短暫沒有即時回應操作指令的情況，為審慎起見，工程人員與空管主管協商後，於昨早9時10分按預設程序轉用設計完全相同的後備系統，即衞星導航監察技術(ADS-B)，監察香港飛行情報區所有航班，繼續提供正常空管服務。處方已在事發後即時責成承辦商盡快徹查和提交報告。

事實上，空管系統對上一次出現同類的故障僅為去年6月13日，當時工程人員也是轉用設計完全相同的後備系統，民航處事發後亦指已即時責成承辦商盡快徹查事件和提交報告，惟不出半年又出事。

譚文豪解釋，空管系統沒有回應操作指令，簡單而言，即是系統出現「死機」。該套空管系統會有A、B兩套設計完全相同系統，當A出現問題時會有B系統後備，若B系統也故障，則會有終極後備系統作處理。不過，即使有後備，但他質疑空管系統每半年故障一次，系統的可靠性成疑。他又指，擔心未來機場第三條跑道落成後，空管系統會更難以應付龐大流量，促請民航處盡快添置更新、更可靠的空管系統。