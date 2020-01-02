修例風波：除夕元旦共拘420人　警指示威者不願離開

警方今日(2日)交代除夕(12月31日)及元旦(1日)的示威中的拘捕行動，警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，該2日共拘420人包括307男及113女，他們涉及襲擊致身體傷害，非法集結，拒捕等罪。被捕人士中大部分為年輕人，斥責不法之徒煽動未成年人士作非法行為，又指「汽油彈內沒有溫柔」。

郭又指，該2日警共用30發催淚彈、橡膠子彈24發及2發布袋彈，有4名警員受傷，包括元旦晚上一名警員在旺角被襲擊頭部，已接受磁力共振檢驗，正等候醫療報告。

港島總區高級警司吳樂俊強調有與元旦遊行的主辦單位溝通，有時間讓和平遊行人士離開，昨晚在銅鑼灣有人堵路放火，警方多次舉藍旗和黑旗，在8點警方才截停該批人士，又指他們多次不理會警告且不願離開。行動中警截查464人，當中放行了177人，拘捕287人，涉及非法集結等罪。

吳強調警方希望集會和平理性進行，但由於發生多宗暴力事件，有小部分暴徒破壞店舖，警拘捕時有圍觀的人向警方投雜物，警方檢討後認為遊行不能和平進行，遊行人士的安全會受暴徒威脅，需終止遊行。