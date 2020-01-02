武漢返港客指航機無防疫　當地政府發疫情提示

湖北武漢出現不明病毒性肺炎個案，當中有部分人情況嚴重。屯門醫院已接收一宗曾到武漢的懷疑肺炎求診個案，目前正化驗。今午(2日)從武漢來港的客機乘客表示，客機抵埗後並沒有任何香港防疫人員登機檢查，武漢機場亦無特別防疫措施。

從武漢返港的何太表示，武漢機場無採取任何防疫措施，她在朋友勸喻下決定戴口罩作保護，但她相信疫情「無咁嚴重」，又聲言在武漢「無聽過一聲咳」，但她承認當地開始有人戴口罩自我保護。

乘搭同一班機的內地人張小姐指，疫情剛剛發生，當地政府比較重視事件，已向當地人發短訊提醒有疫情爆發，呼籲市民戴口罩，及避免在繁忙地點出現。她又指，疫情「不是特別嚴重，大家也不是特別恐懼」，客機暫時無防疫人員上機檢查。被問及是否擔心疫情，她稱：「說不擔心是假的」，但相信疫情已被控制，故不特別作防護措施。

機管局表示一直在客運大樓內有作定期清潔及消毒工作，在應對傳染病方面有既定程序及應變措施。對於往來武漢的航班，機管局已加強清潔及消毒機場客運大樓及旅客相關的設施。並會繼續配合港口衞生處的指示，按需要加強有關措施。