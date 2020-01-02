將軍澳示威期間藏汽油彈　22歲男認罪囚1年

兩名分別22及23歲男子涉嫌於去年10月13日，在將軍澳示威期間被發現身懷汽油彈，二人分別被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今(2日)在觀塘法院再訊，其中22歲無業被告劉嘉柏，承認當日於將軍澳尚德廣場2樓升降機外，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即2支汽油彈，被判監一年。

案中兩名被告分別為劉嘉柏及23歲舞台設計師姚少康，姚另被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指他於去年9月14日在牛頭角襲擊尹廣培。

案情指事發日下午約4時，有示威者設路障堵路，警方在事發地點見到被告逃跑，追截期間被告一度拋下背包及脫去上衣，最後在尚德停車場二樓被捕，警方在其背包發現兩支汽油彈及打火機等易燃物品，警誡下被告保持緘默。

辯方呈上7封求情信包括被告自撰信稱還押期間已深切反省，明白要以和平理性手段抗爭，被捕後令父母擔心及影響前途，感無力及傷心。被告的父母、朋友及校長也撰信指被告為人正直，關注環保及提倡素食，曾到日本藝術祭任義工半年，樂於助人，犯案非為個人利益。

裁判官指被告初犯認罪，有反省，惟本案屬嚴重罪行，汽油彈具殺傷力，被告的行為明顯是打算破壞公眾安全，慶幸未造成破壞及傷人，否則案件會轉到更高法院處理，但仍須判阻嚇性刑罰，考慮其個人背景等求情因素，已作出相應刑期扣減，最終判監12個月。

另外，被告早前在庭上透過律師投訴，指被捕時被警員威嚇及阻止他向在場記者及公眾喊出自己名字，其後被帶往將軍澳警署搜證室後更遭警員用強光射眼及腳踩眼鏡，逼他說出手機密碼。