修例風波：中大復修耗7000萬　近半用作重置校車

修例風波去年底蔓延至校園，後遺症陸續浮現。損毀嚴重的中文大學公布，經初步點算後預計復修費約為7000萬港元，當中維修或重置75輛校方車輛需3000萬港元，現階段緊急復修校園的款項將由大學自行承擔。

另外，各大校園即將開學，開學後繼續維持出入管制措施，不許公眾自由進出。將於本月6日開學的中大表示，校園出入管理措施於第二學期開始後仍然生效，所有大學教職員及學生進入校園須出示「中大通」，校友須出示校友圖書證或校友信用卡以證明身份。其他人需出示由校方發出的臨時通行證。大學將根據當前情況的風險評估來檢討安全措施。

同於本月6日開學的香港教育大學指，鑑於社會目前情況及師生對校園保安的關注，教大已採取相應措施，要求所有師生進入校園須出示證件；訪客須向保安登記資料。

香港科技大學第二學期開課日定於‪2月3日，首4天進行第一學期的監督考試，第2學期2月7日起上課。大學要求進出校園人士出示有效證明文件，訪客如需進入校園，須視乎人數於到訪前一天或之前由科大學生或職員向保安登記。

浸會大學本學年下學期開學日為本月13日。浸大校園已加強校內保安，師生進入校園須出示證件或拍卡，訪客進入大學範圍須得到有關部門核實造訪目的及身份，進入校園時登記。大學實驗室在指定時間開放，並只限修讀研究式課程的學生及技術人員出入。